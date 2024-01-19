Olay, Sugözü Mahallesi Macaroğlu Çıkmazı’nda meydana geldi. Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nden emekli 65 yaşındaki Ş.E, iddiaya göre girdiği bir anlık bunalım sonucunda evinin balkonuna kendisini astı. Olayı gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ş.E’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın cansız bedeni savcı ve polis incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu’na kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.