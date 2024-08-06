Capital500'ün 2023 yıl sonu rakamlarına göre hazırlanan yeni araştırmasında 37 sektör yer aldı. Araştırmaya ilk girdiği sene olan 2011'de 431. sıradan devler ligine giren Corendon Airlines, bu yıl 203'üncü sırada yer aldı. Ayrıca araştırmaya göre Corendon Airlines, hava taşımacılığı, havalimanları ve yer hizmetlerinin şirketlerinin yer aldığı ulaştırma sektöründe hizmet veren en iyi 5'inci şirket oldu.

“Yılda ortalama 6 milyon yolcu taşıyoruz”

Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, Türkiye iş dünyasının zirvesi olarak tanımlanan "Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması" hakkında yaptığı değerlendirmede; “Corendon Turizm grubu çatısı altında faaliyetlerini yürüten Corendon Airlines, kurulduğu günden bu yana filo ve hat çeşitliliği olarak düzenli şekilde büyüyor. 65 ülkede 165 havalimanına ulaşan uçuş ağımız ile yılda ortalama 6 milyon yolcu taşıyoruz. Hem yaz aylarında hem de kış aylarında tatilin tadını çıkarmak isteyenler, en popüler destinasyonlara Corendon Airlines'in sunduğu avantajlarla uçmanın ayrıcalığını yaşıyor.” diye konuştu.

Antalya Havalimanı'na en çok yolcu getiren 3'üncü havayolu

Corendon Airlines'ın Capital500 araştırmasının yanı sıra Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin gerçekleştirdiği “Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı” araştırmasında da öne çıkan markalar arasında bulunduğuna dikkat çeken Karaer, şöyle devam etti: “Bu yıl da öne çıkan markalar arasında yer alarak en çok hizmet ihracatı yapan ilk 10 firma arasına girmeyi başardık. Ülkemizde 150 bin ihracatçı firma arasında ilk bin içerisinde yer alan Corendon Airlines, aynı zamanda Antalya Havalimanı'na en çok yolcu getiren 3'üncü havayolu firması olarak faaliyet gösteriyor. Geçen yıl 32 uçaklı filomuzla, 4 milyonun üzerinde yolcu taşıdık. Corendon Travel ile Hollanda, Belçika ve Danimarka'dan paket turları ile 750 binin üzerinde turisti ülkemize getirdik. Sağladığımız 3 bin 700 kişilik istihdam ile ekonomiye katkı sağlıyoruz. Yeni dönemde turizmi geliştirecek ve misafirlerimize en iyi deneyimleri yaşatacak projelere odaklanacağız. Corendon Airlines olarak; misafirlerimizin, paydaşlarımızın ve çalışanlarımızın yanında olmaya ve Antalyalı bir şirket olarak ülke ekonomisi için çalışmaya devam edeceğiz.”