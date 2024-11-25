Alanya temsilcisi Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Karadeniz temsilcisi Samsunspor’a konuk oldu. Zorlu geçen maçta, turuncu yeşilli ekip sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

Maçın ilk yarısında ev sahibi Samsunspor, 35. dakikada Dimata'nın attığı golle öne geçerek 1-0'lık üstünlük sağladı. Corendon Alanyaspor, soyunma odasına geride girdi. Ancak ikinci yarıya hızlı başlayan turuncu yeşilli ekip, maçın 46. dakikasında Janvier'in sağ kanattan yaptığı ortada Cordova'nın etkileyici bir kafa vuruşu ile durumu 1-1'e getirdi.

Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Sami Uğurlu, takımının başında çıktığı ilk maçta 1 puan alarak, ekibin 11 puana ulaşmasını sağladı. Bu sonuçla ev sahibi Samsunspor, 26 puana yükseldi. Corendon Alanyaspor, önümüzdeki haftalarda daha iyi sonuçlar almayı hedefliyor.