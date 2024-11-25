Alanya'nın Efeleri, SMS Grup Efeler Ligi'nin 9. haftasında 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Sahadan set vermeden galip ayrılan Alanya takımı, taraftarlarını coşturdu.



Maçın başından itibaren üstün bir performans sergileyen Efeler, ilk seti 25-13 gibi farklı bir skorla kazanarak iyi bir başlangıç yaptı. İkinci sette de etkisini sürdüren Alanya, bu seti 25-21’lik skorla tamamladı. Son set ise büyük bir çekişmeye sahne oldu ve Alanya, 25-22'lik skorla maçı 3-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.



Bu galibiyetle birlikte Alanya’nın Efeleri, ligdeki iddiasını sürdürüyor. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği maçta, oyuncuların sergilediği performans ve takım ruhu, Alanya voleyboluna olan inancı bir kez daha pekiştirdi. Alanya’nın Efeleri, gelecek karşılaşmalarında da aynı başarıyı sürdürmeyi hedefliyor.