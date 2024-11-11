TVF SMS Grup Efeler Ligi'nin 7. hafta mücadelesinde ON Hotels Alanya Belediyespor, ev sahibi olduğu Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu Spor Salonu'nda İstanbul temsilcisi Fenerbahçe Medicana ile karşılaştı. Zorlu geçen karşılaşmada, Alanya ekibi setleri 25-21, 25-23 ve 32-30’luk skorlarla kazanarak maçı 3-0'lık skorla tamamladı.

Bu galibiyetle birlikte ON Hotels Alanya Belediyespor, puanını 12'ye çıkararak ligde 5. sıraya yükseldi. Fenerbahçe ise 8 puanda kalarak 8. sıraya geriledi.



Alanya temsilcisi, gelecek hafta 17 Kasım Pazar günü saat 17.00'de Arkas Spor ile deplasmanda karşılaşacak. Bu maç, Alanya'nın ligdeki yükselişini sürdürebilmesi açısından büyük önem taşıyor. Taraftarlar, takımın bir sonraki mücadelede de başarılı sonuçlar almasını bekliyor.