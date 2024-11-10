Nesine 3. Lig 3. Grup'ta Alanya'yı temsil eden Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü, ligin 10. haftasında evinde Çankaya Spor Kulübü'nü ağırladı. Alanya Milli Egemenlik Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Alanya temsilicisi, rakibini Ozan Karabacak(41',58'), Burak Karapınar(53') ve Ata Kurtuluş'un(55') attığı gollerle 4-1 mağlup etti. Mavi beyazlı ekip bu galibiyetle yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Çankaya'nın tek golünü ise 37.dakikada Hüseyin Güngör kaydetti. Alanya 1221 FSK, aldığı son 3 puanla ligde 9'uncu sıraya yükseldi.

Kaynak: Haber Merkezi