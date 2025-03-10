Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının yanı sıra Libya'dan yoğun çöl tozu taşınımı bekleniyor. Bu durumun, özellikle Antalya ve Alanya gibi kıyı bölgelerinde hava kalitesini düşüreceği ve görüş mesafesini azaltacağı ifade ediliyor.



Meteoroloji kaynaklarına göre, çöl tozu taşınımının yüksek ihtimalle çarşamba günü batı bölgelerinden Türkiye'ye giriş yapması bekleniyor. Marmara ve Ege bölgelerinin ardından, Akdeniz Bölgesi'nde de etkili olması ön görülüyor. Antalya, Alanya ve çevresinde hava durumunun önemli ölçüde değişmesine neden olabilecek çöl tozu, uzmanlar tarafından özellikle hassas gruplar için solunum problemleri yaratabileceği konusunda uyarıda bulunuluyor.



Araç Sahiplerine Önemli Uyarı

Uzmanlar, çöl tozu nedeniyle Antalya ve Alanya'da araçların üzerinin ince bir toz tabakasıyla kaplanacağına dikkat çekti. Sürücülere, araçlarını yıkatmamaları konusunda uyarıda bulunarak, toz taşınımının etkili olduğu günlerde araçları yıkamak yerine tozun tamamen geçmesini beklemelerini öneriyor. Aksi halde, araçlar kısa sürede tekrar kirlenecektir.