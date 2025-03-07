Ülkü Ocakları Alanya İlçe Başkanlığı, Ramazan ayının bereketini ve dayanışma ruhunu ihtiyaç sahipleriyle buluşturmak için kolları sıvadı. “Emanetinizi ihtiyaç sahiplerine ulaştıralım!” çağrısıyla başlatılan çalışma, hayırseverlerin katkılarıyla gönüller arasında köprü kuruyor.

BEREKETİ PAYLAŞMA ZAMANI

Alanya’da faaliyet gösteren Ülkü Ocakları, Ramazan’ın paylaşma ve yardımlaşma ruhunu yaşatmak için yoğun bir çaba içinde. Hayırsever vatandaşların desteklerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıran ekip, bu kutsal ayda kimseyi yalnız bırakmamayı hedefliyor. Yapılan yardımlar, bölgedeki ailelerin yüzünü güldürürken, dayanışmanın sıcaklığını hissettiriyor.

HAYIRSEVERLERLE EL ELE

Ülkü Ocakları Alanya İlçe Başkanlığı, “Emanetinizi ihtiyaç sahiplerine ulaştıralım!” sloganıyla hayırseverleri harekete geçmeye davet ediyor. Toplanan yardımlar, titizlikle tespit edilen ailelere teslim edilerek Ramazan’ın bereketi geniş bir kitleye yayılıyor. Çalışmalar, Alanya’da toplumsal dayanışmanın güzel bir örneğini sergiliyor.