Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye turizminin sürdürülebilirliğini sağlamak ve marka değerini korumak amacıyla önemli bir adım attı. Bakanlık tarafından yayımlanan genelge ile Antalya ve Muğla'da inşaat faaliyetlerine kısıtlama getirildi. Buna göre, iki şehrimizde 1 Mayıs ile 1 Kasım tarihleri arasında inşaat yasağı uygulanacak.

Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, yasağın amacı "Ülkemiz turizminin sürdürülebilir niteliğe kavuşturulması ve marka haline getirilip kalıcı niteliğe sahip olmasının sağlanması" olarak belirtildi. Turizm sezonu olarak nitelendirilen bu dönemde, inşaat faaliyetlerinden kaynaklanan olumsuz etkilerin en aza indirilmesi hedefleniyor. Yasağın, turizm sektörünün daha kaliteli ve huzurlu bir sezon geçirmesine katkı sağlaması bekleniyor.

ALANYA BELEDİYESİ’NDEN SEKTÖR TEMSİLCİLERİNE DUYURU

Alanya Belediyesi’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada 1 Mayıs itibariyle inşaat faaliyetlerinin sonlandırılması gerektiği belirtildi. Sektör temsilcilerinin söz konusu takvime göre planlama yapmaları istenirken, yasağa uymayan işletmelere gerekli cezai işlemlerin uygulanacağı belirtildi.

