İçişleri Bakanlığı'nın Türkiye’nin Huzuru Projesi kapsamında Antalya'da gerçekleştirilen Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı’nda, Vali Hulusi Şahin, şubat ayındaki güvenlik olayları hakkında bilgi verirken düğün sezonuna dikkat çekti. Toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ve Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun da katıldı.



Bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte sokak düğünleri sorununu gündeme getiren Vali Şahin, "Düğün mevsimi yaklaşıyor. Sokaklarda yollar kapatılarak, yüksek sesle etkinlikler yapılmakta. Bu durum, vatandaşlarımızdan yoğun şikayetler almasına neden olmuştur" dedi.



Vali, il sınırları içerisinde gerçekleşen düğün, nişan, kına gecesi ve asker uğurlaması gibi etkinliklerin, açık alanlarda değil; düğün salonları veya belediyeler tarafından gösterilen yerlerde yapılması kararı aldıklarını açıkladı. Şahin, "Bu tür etkinliklerin yol trafiğini aksatması, ambulans ve itfaiye gibi acil durum araçlarının geçişinin engellenmesi gibi sorunlar yaşanmakta" diyerek gürültü kirliliği önlemi hakkında da bilgi verdi. Open alanlarda yapılan etkinliklerin, yaşlı, bebek, hasta vatandaşların ve öğrencilerin mağduriyetine yol açtığını belirtti.



Ayrıca, düğünlerde havaya ateş açılması gibi durumların önlenmesi için de yasaların gözden geçirildiğine dikkat çeken Vali Şahin, "Antalya’da bu mevsimde sıkı bir şekilde denetleyeceğiz. Eğlenceler, düğünler ve nişanlar, belirlenen alanlarda yapılacak. Sokak ve park gibi kamusal alanlarda bu tür etkinliklere müsaade edilmeyecek" şeklinde konuştu.

Alınan kararlar doğrultusunda bu düzenlemelere uymayanlar hakkında yasal yaptırımların uygulanacağı belirtilirken, halkın huzurunu korumaya yönelik adımların devam edeceği vurgulandı.