Kepez Belediyesi’nin Ramazan etkinlik alanı, her akşam renkli gösterilere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Kepez Kent Meydanı’nda düzenlenen etkinliklerde bu kez çocuklar için sihirbazlık gösterisi, yetişkinler için ise pop müzik konseri sahnelendi. Sihirbazlık gösterisinde, sahneye davet edilen minikler gösterinin bir parçası oldu. Eğlenceli anların yaşandığı etkinlikte çocuklar, müzik eşliğinde topluca dans ederek keyifli vakit geçirdi. Programın finalinde ise dev sabun köpüğü baloncukları yapan küçük katılımcılar, en büyük balonu oluşturabilmek için yarıştı. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise sahneyi pop müzik sanatçısı Esra Çapar devraldı. En sevilen pop şarkılarını seslendiren Çapar, her yaştan müziksevere coşkulu anlar yaşattı.

Kepez Belediyesi’nin Ramazan ayına özel etkinlikleri, her akşam farklı gösterilerle vatandaşları buluşturmaya devam edecek.