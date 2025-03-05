Antalya Havalimanı’ndaki bir mekanda uçuş öncesi çay içmek isteyen vatandaşlar, fahiş fiyatlarla karşılaştı. Üç karton bardak çaya toplam 766 lira 50 kuruş ödeyen bir yolcu, sosyal medya üzerinden bu durumu paylaşarak büyük bir tepkime neden oldu. Havalimanındaki bir bardak çayın fiyatı 255 lira 50 kuruş olarak belirlenirken, yüksek fiyatlar gıda sektöründeki artışın gündemde kalmasına yol açtı. Son yıllarda özellikle havalimanlarındaki yiyecek ve içecek fiyatlarının cep yakması, vatandaşların seyahat deneyimlerini olumsuz etkiliyor.

Kaynak: En Son Haber