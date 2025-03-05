Yayla Mahallesi’ndeki iftar sofrasına, hem mahalle sakinleri hem de çevre mahallelerden gelen binlerce vatandaş katıldı. İftar sofralarını tek tek dolaşarak vatandaşlarla sohbet eden Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara, herkese hayırlı Ramazanlar diledi.



Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara, iftar öncesinde yaptığı konuşmada, Ramazan’ın paylaşma, yardımlaşma ve birliktelik duygularını pekiştirdiğini belirtti. Başkan Kara, “Ramazan’ın ikinci gününde, sizlerle birlikte bu güzel iftar sofrasında bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Manavgat Belediyesi olarak, Ramazan ayında birçok mahallemize iftar sofraları kurarak, hemşehrilerimizle bir araya gelmeye devam ediyoruz. Ramazan, paylaşmanın, birlikteliğin, yardımlaşmanın pekiştiği mübarek bir ay. Bu ayda, hep birlikte daha çok yardımlaşacak, birbirimize daha çok kenetleneceğiz. İftar sofralarımızda hep birlikte oruçlarımızı açmak, Ramazan’ın bolluğunu ve bereketini paylaşmak bizim için çok kıymetli. Hepinize hayırlı Ramazanlar diler; sağlık, mutluluk ve huzur içinde bir Ramazan ayı geçirmenizi temenni ederim. Allah, tuttuğumuz oruçlarımızı kabul etsin.” dedi.