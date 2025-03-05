Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Ramazan ayının manevi atmosferini öğrencilerle birlikte yaşamak amacıyla Damlataş KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti. Öğrencilerle aynı sofrayı paylaşan Ürkmezer, iftar sonrası onlarla gelecek hedefleri ve eğitimleri üzerine sohbet etti.

Öğrencilere üniversite hayatlarında başarılar dileyen Kaymakam Ürkmezer, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin her zaman yanında olacağız," dedi. Yurt Müdürü İbrahim Çağlayan'dan yurdun durumu hakkında bilgi alan Ürkmezer, yurdun bölümlerini gezerek incelemelerde bulundu. Ziyarette Kaymakam Ürkmezer'e İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı ile yurt müdürleri eşlik etti.

