Türk Hava Kurumu (THK) Alanya Şube Başkanı Emine Keyaoğlu, Ramazan ayında fitre ve zekât bağışında bulunmak isteyen hayırseverlere yönelik önemli bir çağrıda bulundu. Alanya Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz’ı ziyaret eden Keyaoğlu, Ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğunun altını çizdi.

Bu özel dönemde, okullara fitre zarflarının gönderildiğini ve Alanya’daki hayırseverlerin, bugüne kadar gösterdikleri duyarlılığı bu Ramazan ayında da göstereceklerine inandığını ifade etti. Keyaoğlu, bu yıl için fitre miktarının 180 lira olarak belirlendiğini duyurarak, hayırseverleri destek olmaya davet etti. Bağışların, daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmasını sağlamak üzere organize edileceğini vurguladı.

Ayrıca, Keyaoğlu, Türk Hava Kurumu’nun yardıma muhtaç insanlara yönelik faaliyetleri hakkında bilgi vererek, THK’nın en önemli gelir kaynaklarından birinin fitre ve zekât toplama çalışmaları olduğunu belirtti. Toplumun dayanışma ruhunu güçlendiren bu tür yardımların, hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında köprü olacağına da dikkat çekti.



Yardım ve destek çalışmaları hakkında bilgi veren Türk Hava Kurumu Alanya Şube Başkanı Emine Keyaoğlu, şunları söyledi;

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifleriyle Cumhuriyetimizin ilk yıllarında kurulmuş olan Türk Hava Kurumu, kuruluşundan itibaren milletimizin hizmetinde kamu yararına çalışmalarına devam etmektedir. Tüzüğümüz gereği mülki amirlerimiz olan valilerimiz ve kaymakamlarımız da şubelerimizin onursal başkanlarıdır. Ülkemizin havacılık alanındaki kalifiye eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla 2011 yılında "Türk Hava Kurumu Üniversitesi" kurularak yüksekokulları, fakülteleri ile yurtdışında bu alanda eğitim veren bir üniversite ile ortaklaşa yürütülecek eğitim sistemi ve çift imzalı diplomaları ile havacılık sektöründe istihdam imkânı sağlamaktadır. Türk Hava Kurumu'nun en önemli gelir kaynaklarından olan Yardım Toplama (Fitre, zekât) faaliyetlerinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilerek önceki yıllarda olduğu gibi 2025 yılında da kıymetli desteklerinizi tüm halkımızdan bekliyoruz.’’