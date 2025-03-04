

Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, etkinlikler kapsamında yaptığı açıklamada, "8 Mart, bir kutlama günü değil, anma ve aynı zamanda kadın hakları mücadelesinin, emekçi kadınların haklarının ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki farkındalığın artırılması için önemli bir gündür. Kadınların toplumsal yaşamın her alanında güçlenmesini ve daha görünür olmasını sağlamak için tüm kurumlarla iş birliği içinde bu programı hazırladık. Tüm halkımızı etkinliklerimize katılarak kadın dayanışmasına destek olmaya davet ediyoruz" dedi.

ETKİNLİK TAKVİMİ

7 Mart – Farkındalık Söyleşileri

Saat 11.00’de Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde "Güçlü Kadın Güçlü Toplum" konulu bir söyleşi düzenlenecek. Bu etkinlik, ALKÜ, Alanya Belediyesi ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilecek. Söyleşide, toplumun temel taşı olan kadınların güçlenmesinin toplumsal kalkınmaya etkileri ele alınacak.

Saat 15.30’da Alanya Kültür Merkezi’nde "Trafikte Kadın Olmak" konulu bir panel düzenlenecek. Alanya Belediyesi, Alanya Kent Konseyi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Eğitim Derneği’nin katkılarıyla gerçekleştirilecek panelde, kadın sürücülerin trafikte yaşadığı sorunlar, toplumsal algılar ve çözüm önerileri tartışılacak.



8 Mart – Kadınların Sesi Yükseliyor

Saat 13.00’te Atatürk Anıtı’nda, Alanya Kent Konseyi’nin öncülüğünde siyasi partiler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla resmî tören ve çelenk sunumu gerçekleştirilecek. Bu törende, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün anlam ve önemine vurgu yapılarak kadın mücadelesine destek mesajları verilecek.



Saat 14.00’te Eski Belediye Binası’nda "Dünya Kadınları Alanya’da Buluşuyor" etkinliği düzenlenecek. Alanya Belediyesi tarafından organize edilen bu etkinlikte, Alanya’da yaşayan farklı ülkelerden kadınlar bir araya gelerek deneyimlerini paylaşacak ve kültürel etkileşim sağlanacak.



Saat 15.00’te Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nda "Kadın Türküleri Konseri" gerçekleştirilecek. ALTSO Kadın Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen konserde, kadınlara ithaf edilen türküler seslendirilecek.



10 Mart – Sanatla Kadın Dayanışması

Saat 20.00’de Alanya Kültür Merkezi’nde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Gösterisi" sahnelenecek. Kadın emeğini, mücadelesini ve dayanışmasını sahneye taşıyan özel bir gösteriyle izleyicilere anlamlı bir deneyim sunulacak.

Kadın hakları mücadelesine destek vermek, kadın emeğini ve dayanışmasını güçlendirmek için tüm halkımız etkinliklere davetlidir.

