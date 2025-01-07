Alanya İskelesi’nde yaşanan çökmeler ve bölgenin yönetim sorunları üzerine Alanya heyeti, Tarım Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası, Alanya Limanı için Ulaştırma Bakanlığı’ndan 48 milyon TL ödenek aktarılacağı açıklandı. Ancak, iskelenin hangi kurum tarafından yönetileceği ve sorumlulukların netleşmesi konusunda belirsizlikler devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda Alanya Balıkçılar Kooperatifi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen ihaleye başvurdu, ancak sonuç alamadı. İhaleye dair sürecin belirsizliği, Alanya İskelesi'ndeki çökmeler ve olumsuz hava koşulları ile birleşince, bu durum şehirdeki imajı olumsuz etkiledi.

Bugün yapılan toplantıda Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Kerim Balıktay ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, Tarım Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ile bir araya geldi. Kaymakam Ürkmezer, Alanya İskelesi’nde yaşanan çökmenin giderilmesi için Ulaştırma Bakanlığı’na 48 milyon TL ödenek aktarılacağını duyurdu. Ancak, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da devreye girmesiyle alınan bu ödenek, Alanya İskelesi'nin kaderine terk edilmemesi adına yeterli olmayabilir.

Kaymakam Ürkmezer, sürecin devam ettiğini belirterek, yasal sürecin tamamlanmasının Alanya halkının ve ziyaretçilerinin daha güvenli bir liman bölgesine kavuşmasını sağlayacağını ifade etti. Yine de, Alanya İskelesi’nin sorumluluğunun kesinleşmesi ve bölgedeki düzenlemelerin uygulanabilirliği konusunda gözler çevrildi.