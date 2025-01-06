Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılına ait ilk taklit ve tağşiş listesine dair verileri kamuoyuyla paylaştı. Yapılan denetimlerde kıyma, çikolata ve peynir gibi ürünlerde taklit ve tağşiş tespit edildiği bildirildi. Gıda testlerini sürdüren Bakanlık, sağlığı tehlikeye düşürecek ürünlerin listesini düzenli olarak yayınlamaya devam ediyor.

Bu yılın ilk listesine göre; kahveden ilaç, kıymadan kanatlı ve tek tırnaklı eti, kuzu köfteden de tek tırnaklı eti gibi sahtecilikler tespit edildi. Eritme peynirlerinde natamisin ve çikolatalarda ise ilaç etken maddeleri bulguları dikkat çekti.

Denetimler, laboratuvar ortamında gerçekleştiriliyor ve örnekler üzerinde kapsamlı testler yapılıyor. Et, zeytinyağı, bal, lahmacun ve kebap gibi ürünlerde de sıklıkla taklit ve tağşişe rastlandığı belirtiliyor.

Bakanlık, vatandaşları fiyatından, tadından, renginden veya kokusundan şüphe duydukları gıdalardan uzak durmaları konusunda sık sık uyarıyor.

İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı yeni liste:

