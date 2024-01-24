Çin'in Şangay kentindeki Marshall bayraklı Omega isimli gemi, Mirabella isimli gemi ile çarpışması sonucunda battı. Can filikası ile gemiyi terk eden 16'sı Türk 21 denizci tahliye edildi.

21 DENİZCİ KURTARILDI

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "AAKK Merkezimizce, Şangay MRCC ile yapılan görüşmede Marshall bayraklı OMEGA gemisinin MIRABELLA isimli gemi ile Şangay açıklarında çatışma sonucu battığı, can filikası ile gemiyi terk eden 16'sı Türk 21 denizcinin çatan gemi tarafından denizden alındığı öğrenilmiştir.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DEVREDE

Geminin 3. Kaptanı ile görüşme sağlanmış olup sağlık durumları iyi olan denizcilerin gemiden tahliyesi için Dışişleri Bakanlığımız ve MRCC Çin ile koordine sağlanmaktadır. Geçmiş olsun."