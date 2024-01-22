Dünya Sağlık Örgütü 'nün Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, Davos'ta katıldığı oturumda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Ghebreyesus, gizemli bir hastalık olarak tanımladığı "Hastalık X" ile ilgili konuşurken, dünyanın bu hastalığın salgın haline gelebileceğinin sinyalini vererek hazırlıklı olunmasını istedi.

"KORONADAN 20 KAT DAHA ÖLÜMCÜL OLABİLİR"

DSÖ'nün 1 numarası, "Hastalık X"in corona virüsü salgınından 20 kat daha ölümcül olabileceğini söyledi. 2021 yılının başında bu hastalıkla ilgili bir analiz yayınlayan DSÖ, hastalığın 75 milyon insanın ölümüne sebep olabileceğini ve her 5 yılda bir yeni bir salgın haline gelebileceğini aktardı.

"BÜTÜN ÜLKELER PANDEMİYE KARŞI ANLAŞMAYA VARMALI"

Davos'taki Dünya Ekonomi Forumu'na katılan Ghebreyesus, "Mayıs ayında bütün ülkelerin ortak düşman olan pandemiye karşı bir anlaşmaya varmalarını umut ediyorum" dedi. Ghebreyesus, "Olabilecek bilinmeyen şeyler var ve herhangi bir şeyin olup olmayacağı değil, ne zaman olacağı önemli, bu yüzden bilmediğimiz hastalıklar için bir yer tutucuya ihtiyacımız var" dedi. Ghebreyesus küresel konferansta, "Covid-19 sırasında birçok insanı kaybettik çünkü onları yönetemedik. Kurtarılabilirlerdi ama yer yoktu. Yeterli oksijen yoktu. Peki ihtiyaç olduğunda genişleyebilecek bir sisteme nasıl sahip olabilirsiniz" ifadesini kullandı.

DAVOS ZİRVESİNDE ÇOK NET BİR MESAJ VERDİ

Ghebreyesus, anlaşma yoluyla ortak bir müdahalenin dünyanın başka bir salgına daha iyi tepki vermesine yardımcı olacağını söyledi. Davos'ta çok net mesaj veren Ghebreyesus, "Olabilecek bir şeyi önceden tahmin etmek daha iyidir çünkü tarihimizde birçok kez olmuştur ve buna hazırlanmak gerekir. Bazı şeylerle hazırlıksız yüzleşmemeliyiz; bilinmeyen bazı şeylere de hazırlanabiliriz" dedi.

KAYNAK: Haberler.com