UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray’ın maç programı açıklandı.

A Grubu’nda; Bayern Münih, Manchester United, Kopenhag ile eşleşen sarı-kırmızılı ekip, ilk maçını 20 Eylül Çarşamba günü evinde oynayacak.

Zorlu fikstür

Kopenhag'ı taraftarı önünde konuk edecek Galatasaray’ın fikstürü şöyle:

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20 Eylül Çarşamba

Galatasaray – F.C. Copenhagen

3 Ekim Çarşamba

Manchester United – Galatasaray

24 Ekim Çarşamba

Galatasaray – FC Bayern München

8 Kasım Çarşamba

FC Bayern München – Galatasaray

29 Kasım Çarşamba

Galatasaray – Manchester United

12 Aralık Çarşamba

F.C. Copenhagen – Galatasaray