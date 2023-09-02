Trendyol Süper Lig’e mağlubiyetsiz başlayan temsilcimiz Corendon Alanyaspor, ligin 4. haftasında İstanbul ekiplerinden Pendikspor’a konuk oluyor. Geçtiğimiz hafta kendi evinde Hatayspor ile 0-0 berabere kalan ve 1 puan alan Turuncu-yeşilli ekibimiz, Pendikspor’u yenerek puanını 8’e çıkarmayı hedefliyor.

Karşılaşma bugün saat 19.15’de Ümraniye Şehir Stadyumu’nda oynanacak. Bu müsabakayı Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Pendikspor ile 4. karşılaşma

Alanyaspor tarihinde bugün ki rakibi Pendikspor ile toplamda 3 kez kaşı karşıya geldi. Bu maçlarda temsilcimiz sadece 1 beraberlik çıkarabildi. Geri kalan 2 maçı Pendikspor kazanmıştı. Alanyaspor’un bu akşam ki hedeflerinden biri de 4. müsabakayı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak.

Muhtemel 11'ler:

Pendikspor: Erdem, Nuno, Rassoul, Welinton, Erdem, Hasan, Vukovic, Lusamba, Oscar, Halil, Thuram

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Yusuf, Aliti, Furkan, Augusto, Novais, Richard, Janvier, Tayfur, Efecan, Eduardo