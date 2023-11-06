Ankara Spor Salonu’nda gerçekleşen CHP Kurultayı’nın ikinci günde Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üye seçimleri yapıldı.

ÖZGÜR ÖZEL ANAHTAR LİSTESİNDE O İSİMLERE YER VERMEDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurmay ekibini belirlemek için 70 kişilik bir anahtar liste hazırladı. Özel'in listesinde milletvekilleri ve örgütün ağırlığı dikkat çekti.

Gençlik ve kadın kollarından gelen isimleri anahtar listesine alan Özel'in listesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın olan isimler de yer aldı.

Özel, kamuoyunda çoklu dönem milletvekili olan ve tepki çeken isimlerin hiç birini listesine almadı.

CHP Genel Merkez Parti Meclisi’nde Alanya’dan da bir isim yer alıyor. CHP Alanya İlçe Başkanlığı’nın ilk kadın başkanı olarak geçmiş dönemlerde görev yapan Şengül Yeşildal, Özgür Özel’in listesine girmeyi başardı.

9 İSİM ANAHTAR LİSTEYİ DELDİ

Kurulan 23 sandıkta 1366 delege 60 kişiden oluşan PM ve 15 kişilik YDK üyelerinin seçimi için oy kullanıldı. Sonuçlara göre Özgür Özel’in anahtar listesini beş kişi deldi. Bu isimler,

Ali Haydar Hakverdi, Mehmet Tüm, Mustafa Adıgüzel, Müslim Sarı, Necdet Saraç, Nevaf Bilek, Oğuz Kaan Salıcı, Orhan Sarıbal ve Semra Dinçer oldu. Salıcı’nın kadın ve gençlik kotası nedeniyle PM’ye giremeyeceği belirtiliyor.

İşte oylama sonrası belirlenen CHP’nin yeni A Takımı:

Parti Meclisi Üyeleri

-Gökhan Zeybek

-Özgür Karabat

-Bedirhan Berk Doğru

-Ozan Işık

-Deniz Yücel

-Gamze Taşçıer

-Murat Bakan

-Suat Özçağdaş

-Cem Aydın

-Baki Aydöner

-Ensar Aytekin

-M. Gül Çiftçi Binici

-Selin Sayek Böke

-Canan Taşer

-Pınar Uzun Okakin

-Mahir Yüksel

-Erhan Adem

-Burhanettin Bulut

-Ecevit Keleş

-Ali Abbas Ertürk

-Hikmet Erbilgin

-Ali Haydar Fırat

-Bülent Nuri Çavuşoğlu

-Hüseyin Yaşar

-Berker Esen

-Ulaş Karasu

-Müslim Sarı

-Deniz Yavuzyılmaz

-Zeliha Aksaz Şahbaz

-Özgür Ceylan

-Hikmet Yalın Halıcı

-Erbil Aydınlık

-Sevgi Kılıç

-Yalçın Görgöz

-Orhan Sarıbal

-Turgay Özcan

-Melisa Uğuraş

-Mehmet Tüm

-Ali Haydar Hakverdi

-Mehmet Necati Yağcı

-Sinem Kırçiçek

-Mustafa Sezgin Tanrıkulu

-İsmail Atakan Ünver

-Semra Dinçer

-Nevaf Bilek

-Hüseyin Can Güner

-Ahmet Hakan Uyanık

-Bora Terzi

-Ertan Akbaba

-Dursun Bulut

-Oğuz Kaan Salıcı

-Şengül Yeşildal



Bilim Kültür Sanat Platformu Üyeleri

-Yankı Bağcıoğlu

-Yalçın Karatepe

-Volkan Demir

-Baran Bozoğlu

-İlhan Uzgel

-Gülşah Deniz Atalar

-Fethi Açıkel

-Gökçe Gökçen

Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri

-Ayça Akpek Şenay

-Esin Fatma Temel

-Hümeyra Akkuş Sandıklı

-İsmail Emre Telci

-Ekincan Aksoy

-Özkan Tice

-Aysem Gülmez

-Deniz Çakır

-Süleyman Bülbül

-Deniz Demiröz

-Nurdan Yücal

-Turan Taşkın Özer

-Ali Balta

-Özgür Sağlam

-Remzi Kazmaz