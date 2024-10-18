Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Alanya'da partililerle buluştu. Programa Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, CHP Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Bülent Kandemir, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ziyaret sırasında konuşan İlçe Başkanı Bülent Kandemir, 31 Mart seçimleri öncesinde Alanya Belediye Başkanlığı’nı kazanma hedefiyle yola çıktıklarını hatırlatarak, Genel Başkan Özgür Özel’in örgütün önerisine destek verdiğini ve bu destekle sonuçta Belediye Başkanlığı’nı kazandıklarını ifade etti. Kandemir, bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Özgür Özel, yaptığı konuşmada, yerel seçimlerde Alanya’yı dikkatle izlediklerini belirterek, ilk kez kazanılan yerel seçimlerin çok önemli olduğunu vurguladı. Bu başarıda katkısı olan İlçe Başkanı, yönetim, örgütün geçmiş dönem yöneticileri ve diğer herkese ayrı ayrı teşekkür etti. Ayrıca, kurultay konuşmasında dile getirdiği gibi parti binalarını açıp çay demleyen çalışanların önemine de dikkat çeken Özel, CHP Alanya çalışanları Kemal Deke ve Çiğdem Çalışkan’a özel teşekkürlerini iletti ve birlikte fotoğraf çekildi.

Ziyaretinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Alanya Belediyesi’ni de ziyaret etti.