Alanya’nın tanınan ve sevilen İş insanı ve siyasetçisi olan Ali İhsan Gökce’nin oğlu Mehmet Özal Gökce, petrol, inşaat ve otomotiv sektörlerinde yürüttüğü faaliyetleriyle tanınmaktadır. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Meclis Üyeliği görevini sürdüren ve AK Parti Alanya İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı görevi yapan Gökce, geçtiğimiz hafta sonu yapılan AK Parti Alanya İlçe Başkanlığı 8. Olağan Kongre’de güven tazeleyerek tekrar başkan seçilen Mehmet Şarani Tavlı’nın yönetim listesinde yer aldı.

Gökce, sahip olduğu tecrübe ve birikimlerle Alanya'nın gelişimine önemli katkılar sağlamayı amaçlıyor. Siyasi kariyerinde attığı bu adımlarla birlikte, bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sunması bekleniyor.