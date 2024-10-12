Kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Önceki dönem Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra, birçok siyasi parti ilçe başkanı, oda başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda partili katılım sağladı. Kongreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da video mesajla katılarak partililere hitap etti. Erdoğan, mesajında AK Parti'nin kuruluşundan bugüne taşıdığı misyonu ve Türkiye'nin her köşesinde gerçekleştirdiği kalkınma hamlelerini vurguladı.

Oy verme işlemi saat 17:00'de sona erdi ve yapılan sayımlar sonucu Mehmet Şarani Tavlı, aldığı 277 oyla yeniden AK Parti Alanya İlçe Başkanlığı görevine seçildi. Sabri Tos ise 100 oy alarak seçimi kaybetti.

Başkan Tavlı: Aynı Kararlılıkla ve Azimle Çalışacagız

Kongrede konuşan Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, "İlçe başkanlığının zor bir görev olduğunun farkındayım. Bu görevi bize veren genel başkanımız ve partililerimizi mahcup etmemek için var gücümüzle çalıştık. Yarından itibaren, yeni bir heyecan ve ruhla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Girilmedik ev, çalınmadık kapı bırakmadık; partililerimizin gönlünde yer etmek için canla başla çalıştık. Bir yıl önce devraldığımız hizmet bayrağını bugün olduğu gibi, görev süremiz boyunca da aynı kararlılıkla ve azimle taşımaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hedeflerine adım adım ilerleyen Türkiye için, AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı olarak bizler de üzerimize düşen sorumluluğu gece gündüz yerine getireceğiz. Teşkilat olarak, sadece seçim dönemlerinde değil, yılın 365 günü planlı ve düzenli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Görev süremiz içerisinde gerçekleşen 2024 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakımız için büyük bir gayret ve samimiyetle çalıştık. AK Parti’de kongreler bir tazelenme ve yenilenme dönemidir. Bukongreden de daha güçlü ve dinamik bir şekilde çıkacağız. Bu davada makam sevdası değil, hizmet sevdası esastır. Önceki dönemde olduğu gibi, bundan sonra da görev süremiz boyunca güzel işlere ve projelere imza atan tüm yol arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Yeni göreve gelecek yönetim kurulu üyelerimize de önümüzdeki üç yılda başarılar diliyorum" dedi.