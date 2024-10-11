Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Başkanlığı, partinin geleceğini şekillendirecek 8. Olağan Kongre'sini 12 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirecek. Mevcut Başkan Mehmet Şarani Tavlı ve geçtiğimiz günlerde adaylığını duyuran Sabri Tos, başkanlık için yarışacak. Kongre, saat 13:00’te Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak.

Kongre öncesinde bir açıklama yapan AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, "Görev süremiz boyunca Alanya’nın dört bir yanını gezdik, esnafımızı ziyaret ettik ve halkımızla kucaklaştık. Halkımızın AK Parti’ye duyduğu güvenin farkındayız ve bu güveni boşa çıkarmamak adına, hükümetimizin desteğiyle Alanya için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Başkan Tavlı, kongreyi yenilenme ve birlik için önemli bir adım olarak gördüklerini belirterek, "Ülkemizin ve partimizin geleceği için tüm dava arkadaşlarımızı ve halkımızı bu önemli günde bir araya gelmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.