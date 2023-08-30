Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Başkanlığı kongresini kazanan Bülent Kandemir’in oluşturduğu yeni yönetim kurulunda yöneticilerin görevleri belli oldu. İşte yöneticilerin görevleri:
CHP Alanya İlçe Yönetim Kurulu Görev Dağılımı
İlçe Sekreteri - Mehmet Can Karagöz
Sayman - Ayşe Çakır
Bilişim Sorumlusu - Münevver Gülten
Eğitim Sekreteri - Gülnur Türk
Örgütlenme Başkan Yardımcısı - Mustafa Uğuz & Hanife Taşar
Batı Mahalle Örgütlenme Başkan Yardımcısı - Hasan Görgülü
Doğu Mahalle Örgütlenme Başkan Yardımcısı - Sezer Bağışlar
Strateji ve Propaganda Başkan Yardımcısı - Anıl Topak
Siyasal İletişim ve Basın Başkan Yardımcısı - Mustafa Toksöz
Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı - Mustafa Kaptanoğlu
Kırsal Örgütlenme Başkan Yardımcısı - Sami Uzun
Gençlik Politikaları Başkan Yardımcısı - Birkan Ceylan
Emek Örgütlenmesi Başkan Yardımcısı - Abdulhamit Kanak
Hukuk ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı - U. Hasan Eminoğlu
Etkinlik ve Organizasyon Başkan Yardımcısı - Mehmet Birer
Kültür Sanat Politikaları Başkan Yardımcısı - Deniz Özdemir
Kent Politikaları Başkan Yardımcısı - Necati Vural
Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı - Sebahattin Çetin
Demokrasi Kitle Örgütleri Başkan Yardımcısı - Metin Duman