Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Başkanlığı kongresini kazanan Bülent Kandemir’in oluşturduğu yeni yönetim kurulunda yöneticilerin görevleri belli oldu. İşte yöneticilerin görevleri:

CHP Alanya İlçe Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

İlçe Sekreteri - Mehmet Can Karagöz

Sayman - Ayşe Çakır

Bilişim Sorumlusu - Münevver Gülten

Eğitim Sekreteri - Gülnur Türk

Örgütlenme Başkan Yardımcısı - Mustafa Uğuz & Hanife Taşar

Batı Mahalle Örgütlenme Başkan Yardımcısı - Hasan Görgülü

Doğu Mahalle Örgütlenme Başkan Yardımcısı - Sezer Bağışlar

Strateji ve Propaganda Başkan Yardımcısı - Anıl Topak

Siyasal İletişim ve Basın Başkan Yardımcısı - Mustafa Toksöz

Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı - Mustafa Kaptanoğlu

Kırsal Örgütlenme Başkan Yardımcısı - Sami Uzun

Gençlik Politikaları Başkan Yardımcısı - Birkan Ceylan

Emek Örgütlenmesi Başkan Yardımcısı - Abdulhamit Kanak

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Hukuk ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı - U. Hasan Eminoğlu

Etkinlik ve Organizasyon Başkan Yardımcısı - Mehmet Birer

Kültür Sanat Politikaları Başkan Yardımcısı - Deniz Özdemir

Kent Politikaları Başkan Yardımcısı - Necati Vural

Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı - Sebahattin Çetin

Demokrasi Kitle Örgütleri Başkan Yardımcısı - Metin Duman