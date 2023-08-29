Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Bahçeli, Beytepe'deki konutunda gerçekleşen görüşme öncesi Erdoğan'ı konutun kapısında karşıladı.

Görüşme saat 14.00'te başladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan İle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün bir araya gelerek ittifak bozulacak mı söylemlerine karşı net bir mesaj verdiler. İki liderin buluşması yerel seçimlere Cumhur İttifakı olarak girileceğinin ve her il ile ilçeden tek bir aday çıkarılacağının kesin bir göstergesi olarak yorumlandı.