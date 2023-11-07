Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in önceki günlerde Elmalı'da gerçekleşen doğal gaz verme töreni sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşıma, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin'den yanıt geldi. Başkan Böcek'in, "Elmalı'yı doğal gaza kavuşturduk. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı Belediyesi ve Enerya ortaklığında ilçemizde ve şehrimizde önemli bir hizmet daha yerine getirmenin haklı gururunu taşıyor. Tüm hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah önümüzdeki yıllarda Antalya'mızın doğusunu da doğal gazla buluşturmak için aynı azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz." paylaşına Antalya İl Başkanı Çetin tepki gösterdi.

Başkan Çetin, "Sayın Böcek o kadar şaşırdı ki, AK Parti icraatlarını bile sahiplenir oldu. Yapacak birşeyi bulunmayanlar bizim hizmetlerimizle kendilerini mutlu etmeye çalışıyorlar. Yakında Gabar’da ki petrolü de ‘biz bulduk’ derlerse şaşırmayacağız. Onlar konuşur AK Parti yapar" dedi.