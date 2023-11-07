Alanya'da yabancılara konut satışına yönelik getirilen sınırlamanın ardından AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, tarımda çalışan yabancı işçiler ve Alanya'yı da yakından ilgilendiren ikametgah sorununu Ankara'ya taşıdı. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesaplarından bir değerlendirmede bulunan Tavlı, "Tarımda çalışan yabancı işçiler ve Alanya'yı da yakından ilgilendiren ikametgah sorunuyla alakalı son değişikliklerin bölgemize etkileri ve bu konuda atılması gereken adımlar üzerinde Göç Komisyonu Başkanı ve Antalya Milletvekilimiz Sn. Atay Uslu ile görüş alışverişinde bulunduk. Bu konuyla ilgili Teşkilat olarak kendi oluşturduğumuz raporu ve Alanya'da ki Sivil Toplum Örgütleri ile Odalarımızın hazırlamış olduğu raporları Göç Komisyonu Başkanı ve Antalya Milletvekilimiz Sn. Atay Uslu'ya sunduk." dedi.

