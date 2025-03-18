!8 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı ve Şehitleri Anma Programı, Alanya'da coşkuyla kutlandı. Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, tören kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Etkinlik, Alanya Türkler Güzel Sanatlar Lisesi tarafından düzenlenen "Yüz Onun" temalı 18 Mart Çanakkale Zaferi Sergisi'nin gezilmesiyle başladı. Katılımcılar, sergideki eserleri inceledi ve bu anlamlı günü kutlamak için bir araya geldi.

Çelenk sunma töreninin ardından Kaymakam Ürkmezer, Garnizon Komutanı Albay Önder Kılık ve Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerini sundular. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.



Bu özel anma programı, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde önemli bir yeri olan Çanakkale Zaferi'ni yaşatmak ve şehitleri anmak amacıyla düzenlendi. Tüm katılımcılar, bu anlamlı günde duygusal anlar yaşadı.

Alanya Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına bağlı TCSG 915 Sahil Güvenlik Botu Çanakkale Deniz Zaferinin 110. yıl dönümü sebebiyle 18 Mart Salı 10:00-17:00 saatleri arasında Alanya Alidaş İskelesinde vatandaşlarımızın ziyaretine açılacak.

