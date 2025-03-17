Adana’da yaşayan 28 yaşındaki M.E.L., erkek kuzeniyle birlikte Alanya'daki bir otelden internet üzerinden rezervasyon yaptırdı. Ancak birkaç gün sonra otel yetkilileri tarafından arandı ve "Tesiste erkek misafir sayısı fazla" gerekçesiyle rezervasyonlarının iptal edildiği bildirildi. Bu durumu cinsiyete dayalı ayrımcılık olarak değerlendiren M.E.L., Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na (TİHEK) başvurdu.



M.E.L., rezervasyonunun ardından otelin çağrı merkeziyle görüşerek herhangi bir problem olup olmadığını sordu ve "Herhangi bir sorun yok" yanıtını aldı. Uçak biletlerini satın alarak iş yerinden izin aldı, ancak iptal bildirimi ile karşılaştı. İptal nedeniyle oluşan zararını tazmin etmek için otelle iletişime geçti, fakat olumsuz yanıt aldı.



Hukuki süreç başlatan M.E.L., TİHEK’e başvurdu. Yapılan inceleme sonucunda otelin, 6701 sayılı kanunda yer alan ayrımcılık yasağını ihlal ettiğine hükmedildi ve işletmeye 141 bin 934 TL idari para cezası uygulandı.



M.E.L.’nin avukatı Senar Furkan Başak, müvekkilinin tamamen cinsiyete dayalı bir ayrımcılığa maruz kaldığını belirterek, "İki kadın aynı otelde konaklayabilirken, erkek oldukları için müvekkilim ve kuzeninin bu haktan mahrum bırakılması hukuka aykırıdır" dedi. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’ndaki eşitlik ilkesine de vurgu yaparak, bu tür ayrımcı politikaların kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Avukat Başak ayrıca, otellerin "Damsız girilmez" anlayışını sürdürdüğünü, bu durumun birçok turistik işletmede görüldüğünü, hukuki süreçler işletildiğinde benzer haksızlıkların önüne geçilebileceğini belirtti.



Antalya bölgesinde erkek misafirlere yönelik kısıtlamaların arttığını dile getiren Başak, "Otel işletmelerinin belirli müşteri gruplarına yönelik ayrımcı tavırlarını giderek daha fazla görüyoruz." diyerek bu durumun ciddi bir endişe kaynağı olduğuna dikkat çekti.



Bu olay, turizm sektöründe ayrımcı uygulamaların önüne geçilmesi adına önemli bir karar olarak değerlendirildi ve otelin aldığı cezanın diğer işletmelere emsal teşkil etmesi bekleniyor.