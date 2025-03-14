Manavgat Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırları, Ramazan boyunca vatandaşları buluşturmaya devam ediyor. Dün akşam Ilıca Mahallesi’nde kurulan iftar çadırında, yüzlerce vatandaş oruçlarını aynı sofrada açmanın mutluluğunu yaşadı.

Belediye Başkanı Op. Dr. Niyazi Nefi Kara ve eşi Dr. Hacer Ceyhan Kara, iftar sırasında masaları tek tek dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Kara, “Halkımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Ramazan ayının bereketini birlikte yaşamaya devam edeceğiz” dedi.

Manavgat Belediyesi ekipleri, vatandaşlara sıcak yemek ikramında bulunarak, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşım ruhunu Ilıca Mahallesi’nde bir kez daha yaşattı.

Bu etkinlikler, toplumsal bağların güçlenmesine ve birlikte olmanın önemine vurgu yapıyor.