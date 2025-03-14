AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, Ramazan ayının bereketini halka ulaştırmak için kırsalda düzenlediği iftar ziyaretlerine katılıyor. Programlardan zaman buldukça çeşitli mahallelerde iftar sofralarını ziyaret eden Tavlı, burada yerel sorunları dinleyip çözüm önerilerini değerlendiriyor.



Tavlı, ziyaretleri sırasında yaptığı açıklamada, “Bizim siyaset anlayışımız seçimden seçime değil, her an milletimiz ile iç içe olmaya yöneliktir. Ramazan'ın bereketini, kaynaşma ve dayanışmanın en güzel örneğini halkımız ile yaşıyoruz” ifade etti.

Her akşam farklı bir mahallede bir ailenin iftar sofrasına misafir olduklarını belirten Tavlı, “Gönlümüzde bir, soframızda bir” diyerek halkla olan birlikteliğine vurgu yaptı. Tavlı, Alanya’nın çeşitli mahallelerinde ekmek, muhabbet ve dualarını paylaşarak halk ile kucaklaşmaya devam ediyor.

“Her zaman halkımızla dertleşiyor, insanlarımız ile bütünleşiyor, insanlarımızın gönüllerine dokunuyoruz” diyen Tavlı, bu ziyaretlerin önemine de dikkat çekti.

Ramazan ayında gerçekleştirdiği bu ziyaretlerle hem Alanya'daki sosyal dayanışmayı artırmayı hedefliyor hem de parti politikalarını halkla daha yakın bir şekilde buluşturmayı amaçlıyor. “Hayırlı Ramazanlar Alanya” diyerek, tüm hemşehrilerine Ramazan ayının hayır ve bereket getirmesini diledi.