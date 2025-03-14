Alanya'da inşaatı devam eden yeni çevre yolunda Oba Tünelleri'nin Ocak ayının ilk haftasına kadar açılması planlanıyordu. Ancak, tünellerin açılması Kestel bölgesindeki bağlantı yolunun hazır olmaması nedeniyle askıya alındı. AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, Yeni Alanya’ya yaptığı açıklamada, Karayolları Bölge Müdürlüğü ile birlikte 2025 yılının Ocak ayına kadar tünellerin tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.



Tavlı, "Ocak ayının ilk haftasında tünellerin betonlamasını ve altyapısını tamamlayabildik, ancak Kestel'deki yeni sanayinin altındaki bağlantı yolu hala hazır değil. Eğer o yol açılmış olsaydı, çevre yolunun Kestel bölgesinde devreye alınmasını sağlayabilirdik" dedi. Çevre yolu inşaatının tüm hızıyla sürdüğünü vurgulayan Tavlı, Söylemezdi Köprüsü'nün yapıldığını ve oradaki tünelin inşasının da devam ettiğini aktardı. "En geç bu yılın 9. ayında Mahmutlar Yayla Yolu'na bu çevreyolumuzu bağlayacağız" şeklinde konuştu.



Tavlı, Alanya Belediyesi'ni suçlayarak, "Son tünelden çıktığımızda, 200-300 metre mesafede bir trafik ışıklı kavşak var. Adem Başkan döneminde Karayolları'na müracaat edilmiş ve yonca kavşak talep edilmiş. Ancak kamulaştırma henüz bitmediği için projeye devam edilemiyor. Eğer kamulaştırma tamamlanmazsa, yonca kavşak yapılamayacak ve bu durum trafikte sorunlar yaratacak" ifadelerini kullandı.



Alanya Belediyesi'nden Yanıt: Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Tavlı'nın açıklamalarına cevap vererek, "Alanya Belediyesi'ni beklemeleri gereken bir durum yok. Tüneller bölgesi ile Kestel bölgesi arasında bekleyebilecekleri hiçbir durum söz konusu değil" dedi. Koçak, mevcut çalışmaları ve planlama süreçlerini de detaylandırarak, "Yonca kavşağın yapılacağı yere kadar geldik, ancak bazı izinler ve yazışmalar bekleniyor. Bu nedenle çalışmaların devam etmesini sağlamak için sürecin hızlanması gerekiyor" şeklinde konuştu.



İki taraf arasında süregelen bu tartışmalar, Alanya'nın ulaşım altyapısının geleceği açısından önemli bir noktaya işaret ediyor. Çevre yolu inşaatı ve tünel açılışının zamanlaması, yerel yönetim ve Karayolları Bölge Müdürlüğü arasındaki işbirliğine bağlı olarak şekillenecek.