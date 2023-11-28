Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Merkezi, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile 19 ilçe belediye başkanlığı için Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde temayül yoklaması yaptı. AK Parti Genel Merkezi’nin yaptığı temayül yoklamasında partililere Büyükşehir Belediyesi için 3 isim önermeleri istendi.

AK Partililer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı ve MYKY Üyesi Menderes Türel ile Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün ismini yazdıkları öğrenildi. Antalya’da temayül yoklamasında Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Çavuşoğlu, Türel ve Tütüncü’nün ismi ön plana çıkarken, adaylık için son kararı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek.,

KAYNAK: Alanya Postası - Alkın Biricik