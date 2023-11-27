Antalya’da 2024 yerel seçimleri için partilerde aday adayı yarışı başladı. Büyükşehir belediye başkanlığı için şimdilik İYİ Parti’den Nesrin Ünal dışında bir başvuru olmazken, CHP’de Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya eski Milletvekili Arif Bulut ve Niyazi Nefi Kara’nın adı geçiyor. AKP’de ise Dışişleri eski Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir eski Belediye Başkanı Menderes Türel, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün adı konuşuluyor.

Kepez’de aday bolluğu

Antalya’nın en büyük merkez ilçesi Kepez’de ise yarış daha da kızışıyor. Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün 3 dönem kuralı nedeniyle yeniden aday olmayacağı Kepez’de AKP’de Antalya eski İl Başkanı Rıza Sümer, Kepez eski İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, Rüştü Peker, 1994’te Recep Tayyip Erdoğan’ın özel kalem müdürü olarak siyasette adını duyuran Kepez Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Soner Erkaya, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere’nin adı anılıyor.

CHP’de ise Kepez için CHP Kepez eski İlçe Başkanı Önder Kurnaz ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mesut Kocagöz adaylıklarını ilan etti. Eski İlçe Başkanı ve eski Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Garip Erdoğan’ın adı Kepez için anılıyor ve resmi bir beyanı yok. İYİ Parti Kepez’de adaylık için ismi geçenlerse şöyle: Mevcut İlçe Başkanı Mesut Emrah Yıldırımlar, Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İrfan Yılmaz, Şükrüye Karaben, Süleyman Coşkun, Mehmet Bucak, Cengiz Avcı.

Konyaaltı’nda CHP’de aday adayı bolluğu

CHP’li Semih Esen’in Başkanlığı’ndaki Konyaaltı’nda CHP’de aday adayı bolluğu yaşanıyor. Başkan Böcek ile çalışan iki Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Büşra Dirgen ve Ali Polat ile Konyaaltı eski İlçe Başkanı Onur Duruk, aday adaylığı için başvuruya hazırlanıyor. Manavgat Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Sebahat Çevik aday adaylığı başvurusunu yaparken emekli ASAT Genel Müdür Yardımcısı Recep Çalı da aday adayı olarak başvuru yapmaya hazırlanıyor.

Diğer partilerde şimdilik bir aday adayı gözükmezken, AKP’de de Konyaaltı’na temayül yoklamasına kimse katılmadı.

Muratpaşa’da AKP’de ve CHP’de pek çok isim konuşuluyor

Konyaaltı Belediye Başkan adaylığı için diğer partilerde henüz isimler ortaya çıkmazken, Muratpaşa’da da AKP’de ve CHP’de pekçok isim konuşuluyor. CHP’li Ümit Uysal’ın belediye başkanı olduğu Muratpaşa’da Uysal’ın adı Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı ile anılırken CHP’de Muratpaşa’ya Antalya eski Milletvekili Devrim Kök, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) eski Başkanı Davut Çetin, CHP Antalya eski İl Başkanı Ahmet Kumbul isimleri geçiyor. AKP’den Muratpaşa’da temayüle giren iki isim ise Nedim Tekerli ve Özdemir Manavoğlu.

Tarihinde kadın belediye başkanı olmayan Antalya’da bu dönem partilerin birkaç ilçede kadın aday çıkarması bekleniyor. Hala başvuru süresi devam ederken, çok sayıda belediye başkan aday adayı çıkması bekleniyor. Belediye meclis üyelikleri için de yoğun başvuru olurken, CHP’de başvuru sürelerinin uzatılacağı kulislerde konuşuluyor.

KAYNAK: Alanya Postası