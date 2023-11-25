31 Mart’ta yapılacak yerel seçime aylar kala "Cumhuriyet Halk Partisi’nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olacak?" sorusunun cevabı merakla bekleniyor. CHP’de Antalya Büyükşehir Belediyesi için çok sayıda ismin adı başkanlık için geçerken bu yıl Antalya’da 13’üncüsü düzenlenen Kitap Fuarı’na katılan CHP Grup Başkanvekilli Ali Mahir Başarır’ın açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.

CHP’nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel’e yakınlığıyla bilinen CHP Grup Başkanvekili Başarır, fuarda yaptığı konuşmada Böcek’e teşekkür ederek, “İnşallah 14’üncüsünde de sayın başkanla burada olacağız” açıklamasında bulundu. Ali Mahir Başarır’ın bu açıklaması 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde CHP’nin adayı Muhittin Böcek mi? sorusunu akıllara getirdi.