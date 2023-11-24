AK Parti Manavgat İlçe Başkanlığı’na, belediye başkan adaylığı için 9 kişi başvuruda bulundu. Başvuru yapanlar arasında Selçuk Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Süleyman Okudan, önceki dönem belediye başkan adayı Hasan Öz, Emel Özden, Merve Güvenlioğlu, Süleyman Öz, Turgay Akar, Baturalp Kaya, Ali Rıza Öner ve Abdulkerim Yeşildağ yer alıyor. AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol, başvuruları değerlendirdi ve yaptığı açıklamada, “Parti ve Cumhur İttifakı olarak amacımız, Manavgat’ı iktidarla buluşturmak. Aday adaylığı başvurusunda bulunan arkadaşlarımız çok zorlu bir göreve talip oldu. Kendilerine çıktıkları bu onurlu yolda başarılar diliyorum” dedi.

Erol, ilçe teşkilatının şu ya da bu adayın yanında yer almasının söz konusu olmadığını belirterek, “Bizim görevimiz, genel merkezimiz tarafından belirlenecek olan adayın etrafında kenetlenerek, ilçemizi iktidarla buluşturmaktır. Biz, herhangi bir olumsuz duruma mahal vermeden tıpkı milletvekili genel seçiminde ve cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğu gibi 31 Mart’ta da başarılı bir çalışmanın ardından ilçemizi iktidarla buluşturmak istiyoruz” diye konuştu.

AK Parti’de pazar günü aday adaylarıyla ilgili temayül yoklamasının yapılacağı belirtildi.

Manavgat’ta belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti’nin adayı, temayül yoklamasının ardından belirlenecek

KAYNAK: Alanya Postası