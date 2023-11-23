2014 – 2019 yılları arasında bir dönem Gazipaşa Belediye Başkanlığı yapan, 2019’da mevcut Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz’a karşı seçim kaybettikten sonra Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne Başhekim olan Dr. Adil Çelik, bu dönem yeniden aday adayı oldu.

Başvuru dilekçesini Gazipaşa İlçe Teşkilatı’na veren Dr Adil Çelik, “Ak Parti Gazipaşa Belediye Başkan Aday Adaylığı başvurumuzu gerçekleştirdik. Uzaktan yakından gelerek bu özel günde beni yalnız bırakmayan, arayarak, mesaj atarak iyi dileklerini ileten siz değerli hemşerilerime, en kalbi duygularımla şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız” dedi.

KAYNAK: Büyük Alanya