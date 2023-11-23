Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi olan, bir dönem Antalya İl Başkanı olarak da görev yapan eski Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Gelecek Partisi'nin Alanya Belediye Başkan Adayı olarak resmen açıklandı. Geçtiğimiz gün Ankara'da düzenlenen törenle belediye başkan adaylarını resmen açıklayan Genel Başkan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, Mevlüt Demir'i Alanya Belediye Başkan Adayı olarak açıkladı.
Davutoğlu Açıkladı! Gelecek Partisi’nin Adayı Demir Oldu
Eski Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu tarafından Alanya Belediye Başkan Adayı olarak açıklandı.
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