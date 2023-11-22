İki dönem Kestel, iki dönem Alanya Belediye Başkanlığı görevi yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bugün Ankara’ya giderek Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi’nde 2024 Yerel Seçimleri için Alanya Belediye Başkanlığı Adaylığı başvurusunu gerçekleştirdi. Başkan Yücel’e Ankara’da MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, siyasi başkan yardımcıları ve meclis üyeleri eşlik etti.

BAŞKAN YÜCEL: "YÖNETİMDE İSTİKRAR, DAHA GÜÇLÜ İSTİKBAL"

Başkan Yücel, başvurusunun ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’ı ziyaret etti. MHP Lider Bahçeli ile istişarelerde bulunan Başkan Yücel, “Türkmen Beyimiz, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret ederek Alanya Belediye Başkanlığı adaylığımız için hayır dualarını aldık. Bizleri güler yüz ve ilgiyle karşılayan, Alanya’mıza verdiği önemli bir kez daha hissettiren değerli Genel Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Yönetimde İstikrar, Daha Güçlü İstikbal.” dedi.

BAŞKAN YÜCEL: “20 YILLIK TECRÜBE VE İLK GÜN Kİ HEYECANLA HİZMETE DEVAM EDECEĞİZ”

Başkan Yücel, “20 yıllık tecrübe ve ilk gün ki heyecanla; 2024 Yerel Seçimleri için Alanya Belediye Başkanlığı adaylık başvurumuzu gerçekleştirdik. Üretken Belediyecilik anlayışımızla Alanya’mıza kazandırdığımız yüzlerce proje ve hizmete yenilerini eklemek, şehrimizi bir adım daha ileriye götürmek için hep birlikte gönül gönüle, omuz omuza çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Alanya’mıza ve Cumhur İttifakımıza hayırlı uğurlu olsun, Allah yar ve yardımcımız olsun.” dedi.