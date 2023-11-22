CHP Alanya İlçe Teşkilatı Haftalık Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı düzenlendi. Yönetim kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan İlçe Başkanı Bülent Kandemir, dün itibarıyla aday adaylıkları için başvuru sürecinin başladığını söyledi.

Kandemir, “Başvuru 28 Kasım’da son bulacak. Eğer ayın 28’ine kadar başvuru yoksa genel merkez değerlendirme yapacak. Normal başvurular için son tarih 28 Kasım. Sadece bir esnetme yapmışlar. O esnetme de şu anda memur, ilçe yönetimleri ya da ilçe başkanları olan, istifa etmek isteyenler için istifa etme tarihi 1 Aralık’ta sona erecek. Onlar için sadece 5 Aralık’a kadar uzatma yapmışlar. Bunun da nedeni şu. Genel merkez, adaylıkların üzerinden kamuoyu yoklaması yaparak en iyi adayla yola çıkmak istiyor. Bu nedenle başvuru süresini kısa tuttular. Bir an önce bunu halkımıza, partililerimize duyurup, belediye başkan adayı ve meclis üyesi adaylarımızın bizden dosya almaları için çağrıda bulunuyorum” dedi.