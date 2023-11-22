Alanya 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde, İYİ Parti'den Millet İttifakı'nın belediye başkan adayı olan Abdullah Sönmez dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Abdullah Sönmez, "Bilinsinki genel başkanımızın sözü, teşkilatımızın sözüdür. Bize göstereceği her istikamet teşkilatımızın pusulasıdır. Bunun haricinde hadsizce okunan hiç bir sözün bizim için hükmü yoktur." dedi.
Abdullah Sönmez'den Dikkat Çeken Akşener Paylaşımı
31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı olarak yarışan Abdullah Sönmez'nden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
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