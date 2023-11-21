Siyasetin nabzı her geçen gün ısınmaya devam ediyor. Aday adaylığı başvuruları devam ederken Antalya'da Cumhur İttifakı arasında Antalya ilçelerinin paylaşıldığı iddiası geldi. Antalya'da görev yapan Gazeteci Ali Buldu, "Netleşiyor! İlgili parti yöneticileri haklı olarak reddecek ama; Son anda bir değişiklik olmazsa Cumhur İttifakı dağılımı oluşmaya başladı. MHP; Alanya, Korkuteli, Kumluca, Gazipaşa, Aksu ve Demre'de, AK Parti; kalan diğer ilçelerde aday çıkaracak." dedi.