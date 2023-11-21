Gelecek Partisi Alanya İlçe Başkanı Av.Mevlüt Çakan tarafından yerel seçimlere yönelik açıklamalarda bulunuldu. Başkan Çakan açıklamasında ;

‘’Alanya'da yaşayan kıymetli hemşerilerim 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında Genel Merkezimizin aldığı karar doğrultusunda yerel seçim süreci başlamıştır.

İlçe teşkilatımızın talebi ve Genel Başkanımız Sn.Prof.Dr.Ahmet DAVUTOĞLU'nun tensipleri doğrultusunda Belediye Başkan adayımızın belirlemiş bulunmaktayız.

31 Mart Yerel Seçimlerinde Gelecek Partisi'ni Alanya'da temsil edecek olan Belediye Başkan adayımızı 22.11.2023 Çarşamba günü Ankara Genel Merkezimizde kamuoyuna ilan edeceğiz.

Çıktığımız bu yolda partimizi Alanya'da en yüksek noktada temsil etmek için azimli, iddialı ve kararlıyız.

Alanya'da yaşayan tüm hemşerilerimizi bu yolda birlikte yürümeye ve kader birlikteliği yapmaya davet ediyorum.’’