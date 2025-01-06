Antalya Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine yönelik sıcak bir jestte bulunarak, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde sınav döneminde çorba ikram etmeye başladı. Kampüsün girişinde kurulan stantta, Alanya Aşevi görevlileri tarafından öğrencilerle buluşan çorba, sınav öncesinde onlara enerji kaynağı oluyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi Şube Müdürü Gazi Öten ve Aşevi Sorumlusu Emine Keyaoğlu da etkinlikte yer alarak öğrencileri yalnız bırakmadı. Keyaoğlu, bu güzel geleneğin vize ve final dönemlerinde devam edeceğini belirtti. "Öğrencilerimize bu zorlu süreçte destek olmak bizim için önemli. Önümüzdeki süreçte de bu etkinliğimiz devam edecek," dedi.

Öğrenciler, sıcak çorba ile güne başlamanın mutluluğunu yaşarken, bu tür yardımların artması moral ve motivasyon açısından büyük önem taşıyor.