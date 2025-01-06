Alanyalı vatandaşları bu hafta sakin bir hava bekliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden edinilen bilgilere göre, hafta içerisinde genel anlamda parçalı bulutlu bir hava hakimiyet kuracak. Ancak, hafta sonu bölgede yağmur yağması öngörülüyor. Alanya’da en düşük sıcaklık 12 derecelere düşerken, en yüksek sıcaklık ise 21 dereceleri bulacak. Yazdan bahara geçiş gibi bir dönem yaşanacağı belirtiliyor. Vatandaşların, hafta sonu yağış olasılığına hazırlıklı olmaları tavsiye ediliyor.

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