Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti)’nin 4. Olağanüstü Kongresi Ankara'da düzenlendi. Burada yerel seçim için yol haritasını belli olacak. Partiyi yerel seçimlere götürecek olan A takım kadrosu belirlenecek. Büyük bir coşkunun yaşandığı kongrede, salonun içinde ve dışında büyük bir kalabalığın olduğu görüldü.

AK Parti'nin MKYK listesi

Pankartların hazırlandığı, şarkıların söylendiği programda en çok merak edilen ise Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesi oldu.

Erdoğan’ın listesine Alanya’dan ve Antalya’dan birer isim

Kongreye tek aday olarak giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 75 kişilik MKYK Listesinde iki isim dikkat çekti. Bunlardan birisi Mayıs ayında yapılan Genel Seçimlerde Antalya Milletvekili Adayı olan Alanyalı Kuddusi Müftüoğlu iken diğer isim ise geçmiş dönem Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış olan Menderes Türel. Bu iki isim Erdoğan’ın listesinde yer alıyor.

İşte Erdoğan’ın 75 Kişilik Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesi: